Il Pdcs e i suoi valori: 75 anni fa nasceva la sezione di Corianino.

Il 75esimo anniversario della nascita della sezione di Corianino diventa occasione per rivivere storia e valori del Pdcs, che nel Castello di Faetano affonda radici profonde. Qui risiedevano, infatti, due dei sottoscrittori del manifesto di fondazione del partito: Germano Guidi e Antonio Simbeni. In quello stesso anno, il 1948, nasce la sezione di Corianino. Un momento di incontro ma anche di riflessione politica, per riscoprire le origini del partito e il suo legame con il territorio.

Dopo la Santa Messa i saluti del Segretario del PDCS Gian Carlo Venturini e del Presidente Pasquale Valentini. “La ricorrenza legata ai 75 anni della Fondazione del partito assume un significato che va oltre il dato storico - spiega il Segretario di Sezione di Faetano Edda Ceccoli. “Quel manifesto – sottolinea - riappare costantemente nel ricordo dei tanti amici che hanno dato vita alla Democrazia Cristiana, organizzata in partito politico al servizio della comunità sammarinese”.

