Il Pdcs guarda allo sviluppo: temi economici e riforme all'attenzione del Paese

Sentiamo Marco Gatti

"Adesso ci sono dei progetti importanti - anticipa Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio - che stanno venendo avanti, alcuni sono più indirizzati sul sociale, ma stiamo lavorando anche per creare queste condizioni che poi è un insieme, cioè è un Paese che quando si muove punta a sviluppare la propria economia, anche forti del fatto che l'Accordo di Associazione Ue ci aprirà delle prospettive più significative rispetto a quello che abbiamo potuto fare oggi, che è stato un mercato sicuramente un po' più ristretto, un po' più difficoltoso soprattutto per quanto riguarda la finanza".

Temi economici all'attenzione del Pdcs dopo l'approvazione in Consiglio della 'legge omnibus': un'analisi che parte dal merito dei contenuti, misure di consolidamento e trasformazione digitale del Paese elencate dai Consiglieri Luca Gasperoni e Maddalena Muccioli: dalla costituzione di una società informatica dello Stato, alla realizzazione di data center certificati, necessari per lo sviluppo di progetti strategici, fino allo sportello Ue, più tutta una serie di accorgimenti legati al mondo del lavoro e tutele per i fondi previdenziali apprezzate soprattutto dal Segretario Generale Unas, Pio Ugolini (misure che recepiscono istanze d'Arengo presentate dagli Unione Artigiani); oltre al superamento dei 'minimi' per le piccole aziende. Bene l'ampliamento del plafond sul credito d'imposta alle imprese per il Presidente Anis, Emanuele Rossini, ma nulla può prescindere dall'importanza di siglare nel più breve tempo possibile l'Accordo di Associazione con l'Unione europea. “Serve inoltre un cambio di passo sulle politiche energetiche – ha fatto notare - e un intervento sugli aumenti delle tariffe che penalizzano la competitività delle aziende sammarinesi rispetto a quelle italiane”.

La discussione sul capitolo riforme parte dall'Iva: “Finalmente ci siamo!” - esultano gli industriali – per lavorare alla pari in Europa favorendo le esportazioni. Passaggio obbligato. Sollecita tuttavia una un'Iva “monofasata” Ugolini, una soluzione ibrida che “sterilizzi l'impatto sulle imprese che operano sul mercato interno e i consumatori”. "Dovremmo trovare un sistema IVA che tenga conto anche di questo - conferma Gatti -, tecnicamente ci sono delle possibilità per sviluppare dei regimi, che sono dei regimi IVA, ma che possono contemplare i vantaggi della monofase".

Riforma IGR sul finale, con la maggiore equità fiscale come obiettivo. Più che riforma una serie di ritocchi, senza stravolgimenti alla base imponibile, ma necessariamente accompagnati dall'introduzione dell'ICEE, puntando su reddito e patrimonio come base di calcolo per calibrare l'accesso al welfare. "Se vogliamo aiutare magari le famiglie, - aggiunge il Segretario Gatti - dovremmo fare qualche sacrificio da altre parti. La stessa crescita economica va indirizzata, quindi anche con le politiche fiscali possiamo favorire lo sviluppo più di un settore piuttosto che in un altro, anche per cercare di mantenere equilibrata quella che è la nostra economia".

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.