VIA DELLE SCALETTE Il Pdcs ha incontrato le Associazioni Laicali della Diocesi Emersa l'istanza di ristimolare il valore fondante della famiglia e di testimoniare attivamente i principi cristiani della solidarietà e della sussidiarietà

Nell'ambito del ciclo di incontri post congressuali del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, è stata la volta delle Associazioni Laicali della Diocesi, in via delle Scalette. Al centro della riunione tematiche legate, in particolare, alla famiglia e ai giovani, anche alla luce di fenomeni preoccupanti come la denatalità. Condivisa la necessità di un approccio ad ampio raggio che vada oltre l'aspetto meramente economico. Dalle Associazioni l'istanza al Pdcs di ristimolare il valore fondante della famiglia e di testimoniare attivamente, nell'agire politico, i principi cristiani e cattolici della solidarietà e della sussidiarietà.

