Il Pdcs "ieri, oggi, domani" celebra i 75 anni di vita

Un compleanno importante dal Manifesto di quel 9 aprile 1948, redatto da Federico Bigi insieme ai 12 amici fondatori, che la Dc ha voluto festeggiare nel cuore del Paese, al Teatro Titano dove è stato proiettato un film documentario sulla storia del Partito attraverso le vicende degli uomini e delle donne che hanno qualificato l’attività e la proposta politica della Democrazia Cristiana.

Serata aperta dal saluto del segretario politico: Gian Carlo Venturini si rivolge alla platea richiamando il dinamismo politico, sociale e culturale che 'non si è mai sottratto al dialogo, alla collaborazione concreta e costruttiva, sia nei momenti in cui il Partito ha ricoperto responsabilità di governo sia quando è stato all’opposizione'. 'Un’azione operosa, incessante, che ha fatto fondamento e perno sul contributo prezioso di tutti gli amici e le amiche impegnati nelle Sezioni e che ha avuto come finalità esclusiva il benessere dei cittadini e la crescita del Paese'.

Nel suo intervento il riconoscimento al ruolo fondamentale svolto dalle donne democristiane nella comunità sammarinese.



"Ci attende – ha concluso Venturini - un futuro di sfide e cambiamenti epocali, fondamentale in questo contesto è il considerevole e significativo lavoro portato avanti dal Partito e dal Movimento Giovanile"

Poi spazio al video per ricordare protagonisti e passaggi cruciali della storia del partito, intrecciata con la storia del Paese e una tavola rotonda con i protagonisti di questo anniversario.

Celebrazioni che nel corso dell’anno vedranno altri due eventi: uno dedicato ai rapporti che il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha tenuto negli anni con la Democrazia Cristiana Italiana e le altre componenti politiche; l’altro dedicato agli uomini e donne del Partito che hanno caratterizzato l’azione politica della DC e la politica estera di San Marino.