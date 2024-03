Il PDCS incontra AR: "Dialogo costruttivo per un futuro concreto e trasparente" Al lavoro su una piattaforma programmatica comune

Il PDCS incontra AR: "Dialogo costruttivo per un futuro concreto e trasparente".

In vista delle elezioni, come annunciato la scorsa settimana, il Pdcs ha avviato il confronto con le altre forze politiche, a partire da Alleanza Riformista, alleato di Governo con cui sta lavorando alla costruzione di un percorso condiviso.

“L'incontro di oggi – scrivono i due partiti - ha rappresentato un'importante occasione di dialogo e scambio di idee sui principi fondamentali di una piattaforma programmatica comune, aperta – si legge - a chi vorrà percorrere insieme questa strada e portare il proprio contributo”. Obiettivo: “superare la retorica, proponendo ai cittadini proposte politiche valide, concrete e realizzabili”.

Definiti i temi principali, con al centro gli interventi per l’attuazione dell’Accordo di Associazione ed il miglioramento di settori come istruzione, sanità, finanze, promozione del territorio, riforme istituzionali e innovazione. Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista – chiude la nota congiunta - si impegnano a collaborare per offrire soluzioni concrete, promuovendo un rapporto di fiducia e trasparenza con gli elettori.

