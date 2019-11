Il Pdcs presenta i candidati all'insegna di una campagna elettorale equilibrata e leale

Una campagna elettorale equilibrata, onesta, leale, al servizio del Paese e non delle strumentalizzazioni. Questo il messaggio inviato dal Pdcs che ieri sera, sul palco del Teatro Titano, ha presentato la squadra dei propri candidati. Un evento formale ma inframmezzato da alcuni video che hanno ripercorso la storia del partito fino al 70° anniversario, traguardo raggiunto due anni fa. Dopo il benvenuto del Segretario Generale Gian Carlo Venturini, i candidati, a uno a uno, si sono presentati alla platea. Al termine i saluti del Presidente del Consiglio centrale Luca Beccari e del Presidente del Gruppo consigliare Alessandro Cardelli. Fra il pubblico – è stato riferito – diversi volti “assenti nel partito da molto tempo”, il che fa ben sperare per la campagna elettorale che prenderà il via lunedì 18 novembre.