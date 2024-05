POLITICA SAMMARINESE Il Pdcs punta i riflettori su economia, diritto e famiglia I Segretari Gatti e Ugolini protagonisti dell'ultima serata del ciclo di incontri pubblici

I Segretari alle Finanze Marco Gatti e alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini accendono il focus su economia sana e certezza del Diritto. La legislatura è stata segnata da sfide complesse, con il Governo chiamato ad affrontare, fin da subito, una situazione economico/finanziaria drammatica. Ecco quindi che Gatti rimarca, tra i principali risultati raggiunti, il miglioramento della liquidità dello Stato, passata dai 32 milioni del 2019 a 148 milioni del 2023, sottolineando anche la crescita della liquidità degli enti pubblici - da 44 a 80 milioni - e il raddoppio di quella del sistema bancario: “Era crollata a 500 milioni – ricorda - oggi siamo tornati sopra il miliardo”.

Misure che – afferma - hanno migliorato il saldo primario del bilancio, passato dal -2,7% al +1,4%, con il rapporto debito/PIL sceso dal 95% al 68%. Bisognava ricostruire la fiducia nel sistema finanziario sammarinese, sfida vinta – dice – grazie ad azioni come il prestito ponte e l'emissione di Eurobond.

Ora guarda al futuro, a riforme necessarie per mantenere la stabilità economica, tra cui l'adeguamento della normativa fiscale sulle imposte indirette, per allinearsi agli standard europei e promuovere una maggiore autonomia energetica e dei servizi.

Massimo Andrea Ugolini si sofferma sulla certezza del diritto: “Siamo intervenuti – dice - per dare alla giustizia la possibilità di tornare a lavorare efficacemente, implementando un pacchetto di riforme che ha ridato sicurezza sia ai cittadini che agli investitori esterni.

Non dimentica, poi, le politiche a sostegno della famiglia, dal congedo di paternità ai permessi retribuiti per visite mediche prenatali oltre ai congedi per gravi motivi familiari. Misure che – spiega – promuovono l'equilibrio tra vita professionale e familiare. E in merito ai contributi erogati dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, sottolinea il significativo utilizzo dei congedi parentali e dei permessi per l'allattamento.

Ma c'è un'altra importante sfida da affrontare, non solo economica ma anche culturale e sociale: la denatalità, ribadendo l'impegno del governo nel riportare i bambini al centro delle politiche familiari.

