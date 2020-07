Il Pdcs ricorda Clara Boscaglia a 30 anni dalla scomparsa

A 30 anni dalla scomparsa di Clara Boscaglia, il Pdcs ne fa memoria, con profonda gratitudine, per tutto ciò che ha lasciato in tutti gli amici del partito e nel popolo sammarinese con la propria testimonianza di vita ed esperienza. Clara aveva una chiara percezione che il proprio servizio al Paese fosse “di passaggio”, - scrive il Pdcs - donando la propria vita all’impegno politico come modello “autentico” nel quale potersi identificare.