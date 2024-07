Il Pdcs ricorda il fondatore Giovanni Zaccaria Savoretti

Il Pdcs, con una nota, ricorda l'anniversario della scomparsa di Giovanni Zaccaria Savoretti, fondatore e per molti anni Segretario Politico della Dc. “Il suo nome rimarrà per sempre inciso nel Manifesto di Fondazione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Gli amici del Partito ricordano con affetto un uomo il cui impegno ha giocato un ruolo cruciale nella ricostruzione del nostro Paese nel dopoguerra”, si legge. E continua: “Celebriamo il suo impegno politico, radicato nei valori cristiani e dedicato al servizio della Repubblica di San Marino e di tutti i suoi cittadini. La sua dedizione rimane un esempio attuale e fonte di ispirazione per tutti noi”.