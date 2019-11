Il PDCS rispedisce al mittente le accuse di RF e presenta il 'triplice' appuntamento

Nel servizio l'intervista a Massimo Ugolini

A chi li addita come il partito della Restaurazione, con accordi pronti sottobanco, il PDCS risponde "con la concretezza del programma, la volontà di condividerlo con le persone, la scelta politica di correre da soli in una campagna elettorale caratterizzata da raggruppamenti sorti proprio per nascondere l'identità". Non ci sta la Dc ad essere accusata di restaurazione, "da chi è stato al governo per 14 anni e non è stato in grado di rinnovarsi. E che usa personaggi del passato per trascinarli dentro un agone che di politico ha ben poco: “Sono evidentemente consapevoli- spiegano in conferenza stampa- che noi invece siamo stati in grado di rinnovarci”. Ed additano una lista che è espressione del tessuto della società, pronta al confronto con le persone, a rispondere a domande che arrivano anche dai social e dal web.

Questa sera triplice appuntamento: si parlerà di sviluppo di Turismo alla Sala Murata di Città, partendo dal punto di vista di esercenti e, residenti e studenti, (con Luca Beccari, Lorenzo Bugli, Alice Mina, Paola Barbara Gozi e Gino Giovagnoli(. Di Sicurezza e Giustizia come volano per lo sviluppo economico al centro Sociale di Fiorentino, (saranno presenti come relatori i candidati della Squadra PDCS Marco Gatti, Alessandro Scarano, Filippo Tamagini e Massimo Ugolini). Di Pianificazione Territoriale, PRG, le opere e le infrastrutture ti ad Acquaviva alla Sala del Castello. Relatori: Stefano Canti, Simone Casadei, Luigino Fantini, Maddalena Savoretti e Luca Zanotti.

