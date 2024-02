PARTITO DEI SOCIALISTI E DEI DEMOCRATICI Il presidente Bonaccini ospite del Psd: "Con San Marino fortissima amicizia" "Essere di sinistra significa tendere a garantire giustizia sociale, equità, parità di diritti, lavoro e opportunità per chi produce, di poter competere a livello internazionale"

I rapporti tra San Marino e la regione Emilia Romagna nell'orizzonte europeo, anche alla luce dell'accordo di associazione, al centro della Conferenza al Teatro Titano a cui il Governatore Stefano Bonaccini è intervenuto su invito del Psd, con cui il Partito Democratico, di cui è presidente, condivide la comune matrice politica. Ma cosa significa oggi per un partito essere di sinistra? “Secondo me – risponde Bonaccini – dovrebbe voler dire, tendere a garantire giustizia sociale, parità di diritti, opportunità di lavoro. Lavoro, però, sicuro e che possa dare dignità alle persone. Allo stesso tempo, però, una sinistra moderna riformista, deve garantire a chi crea lavoro e a chi produce, tutte le opportunità per poter competere a livello internazionale”.

Sul modello di una sinistra moderna, identità di vedute tra Bonaccini e il Psd: “Significa trasmettere a tutte le sfere della nostra popolazione un messaggio di equità e di giustizia sociale per il benessere di tutte le fasce sociali” osserva il consigliere Matteo Rossi.

Prima della conferenza pubblica, Bonaccini è stato accolto in sede a Murata dai dirigenti del Partito dei Socialisti e dei Democratici per un confronto sui principali temi dell'agenda politica. Al Teatro Titano l'evento, invece, a cui è intervenuto insieme al Segretario del Psd Gerardo Giovagnoli, a quello di Libera Matteo Ciacci e al Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, con focus sui rapporti tra San Marino e la Regione Emilia Romagna:

“La regione Emilia Romagna – dichiara Bonaccini – vive il rapporto con San Marino, non solo come dei vicini di casa, ma come delle persone con le quali collaborare e operare. Peraltro ci sono tanti frontalieri che hanno interesse ad avere una reciprocità di rapporto importante... ma collaboriamo praticamente ogni giorno. Abbiamo un trattato di collaborazione, che io ho firmato, che rinnoviamo continuamente. Tornerò qui tra due settimane per cercare un ulteriore affinamento in tanti campi: il turismo, lo smaltimento dei rifiuti, le infrastrutture”.

Bonaccini 'promuove' anche il passo che sta compiendo San Marino verso l'Europa con l'accordo di associazione: “Sono molto contento – commenta – che San Marino stia procedendo con questo percorso. Mi auguro che rafforzi ulteriormente un rapporto che noi sentiamo di fortissima amicizia”.

Sentiamo Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna e Matteo Rossi, consigliere Psd



