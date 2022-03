Il Presidente del Montenegro a San Marino per una visita di Stato

Visita di Stato oggi a San Marino per il Presidente del Montenegro, Sua Eccellenza Milo Dukanović, arrivato sul Titano nella serata di ieri. Accolto dal Segretario Luca Beccari all'aeroporto Ridolfi di Forlì. Il protocollo della giornata prevede la cerimonia di Alzabandiera, cui farà seguito l’arrivo del Presidente montenegrino a Palazzo Pubblico dove avranno luogo i colloqui fra le rispettive Delegazioni.

Poi l'Udienza Ufficiale delle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini in onore dell’Ospite. Nel pomeriggio il Presidente Dukanović si recherà all’Ara dei Volontari per la deposizione di una corona di alloro. La visita si pone in continuità con la prima visita della Reggenza in Montenegro, avvenuta il 5 settembre 2016.