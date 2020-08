VISITA UFFICIALE Il presidente delle Marche Ceriscioli a San Marino: onorificenza per la grande collaborazione durante l'emergenza coronavirus Tanti i temi affrontati con una delegazione del Congresso di Stato, dal frontalierato agli accordi per il territorio, alla cooperazione in ambito educativo

Visita ufficiale questa mattina a San Marino per il presidente delle Marche Luca Ceriscioli, ricevuto prima dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, in un incontro bilaterale, poi da una delegazione di governo. Il presidente sta per terminare il suo mandato a capo della Regione, a fine settembre le elezioni. Tanti i temi trattati, dal frontalierato alla revisione degli accordi per il territorio, fino alla cooperazione in ambito educativo. Il presidente ha poi ricevuto l'onorificenza di Cavaliere Grand'ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, per la grande collaborazione, ha sottolineato il Segretario di Stato Beccari, dimostrata anche durante l'emergenza coronavirus. Quindi l'udienza privata dai Capitani Reggenti, per concludere poi la visita con la firma del Libro degli ospiti illustri.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri

