RAPPORTI BILATERALI Il presidente Sergio Mattarella insignito con la più alta onorificenza di San Marino L'Ambasciatrice Rotondaro ricevuta al Quirinale: "Tanti temi affrontati, questione Green Pass inclusa"

San Marino ha conferito al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella l'onorificenza più alta dello Stato. Dopo la visita al Quirinale del maggio scorso da parte dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, uno dei momenti più significativi, a livello di rapporti diplomatici, dell'anno in corso, i capi di Stato di San Marino e Italia si sono scambiati, sia pure a distanza, le rispettive onorificenze. Il 3 settembre scorso l'ambasciatore d'Italia Mercuri ha conferito quella di Cavaliere di Gran Croce ai Reggenti, ed ora anche il presidente Sergio Mattarella, per mano dell'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, ha ricevuto l'onorificenza più alta, riservata ai capi di Stato, quella del Gran Collare dell’Ordine Equestre di San Marino. Tanti i temi affrontati, a riprova del vivo interesse dimostrato dal presidente della Repubblica.

Nel video l'intervista a Daniela Rotondaro, Ambasciatrice di San Marino in Italia

