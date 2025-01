Il Primo Ministro del Liechtenstein in visita a San Marino: garantito supporto nell'Accordo con l'Ue

Il collegamento di Mauro Torresi

E’ una riconferma dell’amicizia bilaterale, la visita ufficiale a San Marino del Primo Ministro del Liechtenstein Daniel Risch, sul Titano insieme alla Ministra degli Esteri del Principato, Dominique Hasler.

Al centro della giornata di confronti tematiche che vanno dagli scenari globali alle collaborazioni in essere tra i due Paesi, fino all’Europa. La giornata si è aperta a Palazzo Begni dove i rappresentanti di governo del Principato sono stati accolti dal Segretario agli Esteri, Luca Beccari.

Uno dei dossier principali trattati è l’avvicinamento di San Marino all’Unione Europea. Percorso per il quale - è stato spiegato - il Liechtenstein ha garantito supporto. Ricordiamo ad esempio che il Paese ha aderito allo Spazio Economico europeo dal 1995, nel 2011 a Schengen e nel 2015 l'accordo per lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Tra le collaborazioni in campo, ad esempio, quella in ambito sportivo, le intese su Università e istruzione, ma anche l’impegno di entrambi gli Stati sui temi bancari e finanziari.

Presenti, durante un confronto tra delegazioni anche i Segretari di Stato alla Finanze, all’Istruzione e all’Industria. Citata anche la cooperazione nell’ambito del Fondo Monetario Internazionale.

"Prima di tutto abbiamo parlato delle somiglianze tra i piccoli Stati dell'Europa - ha detto Daniel Risch -, abbiamo fatto le congratulazioni a San Marino per l'Accordo di Associazione che si sta apprestando a firmare, che sarà sicuramente un grande passo in avanti per il Paese. Noi celebriamo quest'anno il trentesimo anniversario del nostro ingresso nello Spazio Economico Europeo, che è stata una storia di successo per il nostro Paese, quindi speriamo che lo sia anche per San Marino. Siamo diventati da poco membri del Fondo Monetario Internazionale e quindi sarà importante per noi avere il sostegno della vostra amministrazione in questo percorso e avere un buono scambio di opinioni e idee".

"Siamo Stati con caratteristiche simili, ma che ormai non sono neanche più piccoli Stati - ha spiegato Luca Beccari -, perché ormai non esistono più per le sfide che oggi dobbiamo affrontare tutti. Quindi a livello internazionale, l'agenda internazionale, la collaborazione nei tanti fora. Liechtenstein è stato Presidente della Ministeriale del Consiglio d'Europa nel semestre 2023-2024. Abbiamo ovviamente parlato di Unione Europea, le diverse esperienze, l'accordo di associazione di San Marino e l'esperienza del Liechtenstein nel SEE. Allo stesso modo abbiamo parlato della volontà di rafforzare il rapporto bilaterale, che è già impostato su diversi accordi, ma che ha ancora prospettive di potenziamento".



Nel tardo pomeriggio i rappresentanti del Liechtenstein sono stati ricevuti a Palazzo Pubblico in udienza dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Risch e Hasler sono stati insigniti dell’onorificenza dell’Ordine equestre di Sant'Agata.

Nel video le interviste a Daniel Risch - Primo Ministro Principato del Liechtenstein e Luca Beccari - Segretario di Stato Affari Esteri