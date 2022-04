Il Ps accoglie "Difendiamo San Marino" e altri "storici" socialisti

Obiettivo: rafforzare il Partito Socialista. Primo passaggio, accogliere al proprio interno il movimento di opinione “Difendiamo San Marino”, rappresentato da Augusto Casali, insieme ad altri Socialisti “storici” che in passato hanno ricoperto incarichi sia di partito che istituzionali. L'annuncio in mattinata dal Presidente Ps, Antonio Volpinari. Propositi messi nero su bianco nell'accordo siglato tra le parti, frutto del tavolo di confronto riunito in questi mesi e di una analisi comune sulle priorità per il Paese. Accordo imperniato su cinque punti: dal rapporto privilegiato con l'Italia a quello con l'Europa ma non a scatola chiusa con riferimento alla necessità di conoscere le condizioni contenute nell'accordo di associazione in fase di negoziazione; dalla difesa della sanità pubblica contro ogni mira di privatizzazione, poi, alla necessità di rivedere l'attuale legge elettorale per tornare auspicabilmente ad un sistema proporzionale puro; fino alla riaffermazione della centralità del Consiglio Grande e Generale nelle decisioni politiche, finanziarie e sociali

Manca la politica a San Marino, il sistema dei partiti è andato in tilt – commenta Augusto Casali – il cambio generazionale non ha portato i risultati auspicati, è ora di invertire la tendenza”. “Non vogliamo essere in prima linea – puntualizza però Paolo Bollini – ma mettere a disposizione la nostra esperienza a favore di giovani pronti a lavorare al servizio del Paese, ritagliando al Partito Socialista il ruolo di primo piano che gli spetta”.

Confermato l'appoggio ad NpR e all'intera maggioranza; mentre a proposito di riaggregazione, dialogo aperto anche ad altre formazioni ed esponenti dell'area socialista e riformista, – dicono – purché mossi da progetti seri e non dalla sola volontà di emergere ed inseguire velleità di carriera all'interno del partito. “Il Ps è prudente - aggiunge Alessandro Mancini – in questi mesi abbiamo capito che queste riunificazioni possono avere buon esito solo se si focalizzano sui reali problemi del Paese, alla ricerca della giusta sintesi”.