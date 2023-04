Il PS critica le proposte del Psd: "Snaturano l'impianto del progetto originario"

“Aggregazione Socialista” e il punto sugli incontri bilaterali e trilaterali sul progetto, al centro dell'ultima Direzione del Ps, e in particolare le proposte di integrazione all’accordo originario avanzate dal Psd di recente. Proposte che la Direzione socialista ha ritenuto troppo sbilanciate, tanto da snaturarne l'impianto originario, che rimane - sottolineano - l’obiettivo del Ps e su cui i socialisti continuano a credere.

Per la Direzione infine “il Ps riorganizzato, così composto da donne e uomini liberi, non discussi né discutibili, - rimarca - deve perseguire lo storico compito di battersi per gli interessi del Paese, sollevando anche problematiche scomode, al fine di ridare significato e ruolo, ormai purtroppo annebbiati, ai partiti e alla politica”.