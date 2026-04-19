DIALOGO Il Psd propone San Marino come luogo di mediazione e di pace: proposta consegnata al premier spagnolo Sanchez Oltre a Sanchez, la lettera è stata consegnata, a Barcellona, al presidente del Partito socialista europeo, Stefan Lofven

Il Psd propone San Marino come luogo di mediazione e di pace: proposta consegnata al premier spagnolo Sanchez.

Il Psd propone San Marino come luogo di mediazione per risolvere i conflitti attraverso il dialogo. E lo fa consegnando una proposta di collaborazione al primo ministro spagnolo e presidente dell'Internazionale socialista, Pedro Sanchez, e al presidente del Partito socialista europeo, Stefan Lofven.

Lettera consegnata da Gerardo Giovagnoli, segretario internazionale del partito, in occasione dell'Assemblea di mobilitazione mondiale dei partiti e dei leader progressisti di Barcellona. La Repubblica si propone, dunque, come "baluardo di libertà - si legge in una nota del Psd - fondato sulla diplomazia, sulla negoziazione e sulla pace" e come luogo, nello spazio europeo, per svolgere confronti politici tra Paesi. "Deriva pericolosissima", scrive il partito quella a cui si sta assistendo, con la crisi del multilateralismo e l'affermarsi della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti.



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