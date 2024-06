POST VOTO Il Psd riunisce la Direzione, Lazzari: "Non vogliamo disperdere questo slancio ritrovato" Si ragiona su un Congresso del partito in autunno

Il Psd nella serata del 12 giugno ha riunito la Direzione: il punto sul risultato elettorale particolarmente positivo, sottolineando la qualità della lista di candidati presentata, e l'analisi di tutto il periodo pre-elettorale che ha portato alla coalizione con Libera. La Direzione ha conferito alla segreteria politica il mandato di predisporre una pianificazione organizzativa per i prossimi mesi, si ragiona su un Congresso da programmare per l'autunno. Testa ora sulla trattativa con Dc e Ar per la formazione del nuovo Governo, ma si guarda anche ad una prospettiva di partito: "Non vogliamo disperdere questo slancio ritrovato" - sottolinea il presidente Psd Luca Lazzari.

