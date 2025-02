Il Psd si congratula con Merlini per la riconferma alla guida CSdL: impegno per il Futuro di San Marino

Il Partito dei Socialisti e Democratici si congratula con Enzo Merlini, riconfermato alla guida della Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL). Questo rinnovo del mandato rappresenta un segno di una leadership sindacale solida e autorevole, in grado di dar voce ai lavoratori e di influire sulle principali questioni sociali ed economiche del Paese. Nel corso del Congresso della CSdL, sono stati affrontati temi cruciali per il futuro di San Marino, che vanno oltre i confini del sindacato e richiedono una riflessione anche a livello politico. Tra questi, l'integrazione europea emerge come una scelta strategica fondamentale per garantire stabilità e crescita economica al Paese.

Il PSD condivide la necessità di una politica chiara e senza rinvii, affinché si affronti con determinazione il futuro dei lavoratori, delle imprese e dei giovani in cerca di opportunità. Altro tema centrale è il sistema di welfare, che, dopo settant’anni di storia, rappresenta un pilastro dell’identità sociale di San Marino. La sua sostenibilità nel tempo è un obiettivo condiviso dal PSD, che sottolinea l’importanza di una governance forte e partecipata, in cui i rappresentanti di lavoratori e pensionati possano svolgere un ruolo centrale.