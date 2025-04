Il Psd torna sulla vicenda del killer dei cani: “Siamo vicini ai cittadini, non devono più avere paura”

A Palazzo Pubblico il Psd riunisce la stampa per lanciare un appello e rassicurare la cittadinanza dopo la denuncia al presunto killer dei cani: “La politica c'è e non vuole permettere che episodi gravi come quelli riportati dalla recente cronaca si verifichino di nuovo”. La nuova norma – sottolinea Tomaso Rossini – inasprisce le pene per chi maltratta gli animali e ciò misura la modernità e la civiltà di un Paese. Già nell'autunno del 2024 l'avevamo proposta e ora l'abbiamo portata a compimento grazie alla collaborazione del segretario alla Giustizia Canti e all'appoggio di Apas”. Rimane però l'amarezza – dice – per la resistenza da parte di Ar e parte dell'opposizione che ha banalizzato il tema, anche con volgarità.

Per il Psd è però sospetta la tempistica con la quale è stato individuato il presunto avvelenatore di cani, proprio mentre approvavano in seconda lettura l'inasprimento delle pene. Solo pochi giorni fa aveva colpito a Fiorentino e due cani erano morti, ma lui verrà giudicato con la vecchia normativa. “Secondo certi ambienti – spiega Ilaria Bacciocchi –, il sospettato era noto e il suo nome circolava da anni. Il rischio poi era che ad assumere il veleno fossero anche i bambini, dal momento che le esche sono state piazzate vicino a una scuola”.

Il Psd quindi – rimarca la presidente del partito Silvia Cecchetti – chiede di valutare la custodia cautelare per il soggetto, visto il pericolo che costituisce per la salute pubblica. Portare fuori il cane non può diventare un incubo. "Se fosse punito con la nuova legge - continua - sicuramente avrebbe avuto pene più aspre, però non è finita per noi, perché riteniamo che si possano applicare misure cautelari proprio per evitare che il killer ricommetta questi gravissimi episodi. Abbiamo fatto questa conferenza stampa perché vogliamo con forza fare sapere ai cittadini sammarinesi che il PSD è con loro in questa vicenda e che la politica deve assolutamente sensibilizzare questi episodi gravissimi".

Nel video l'intervista a Silvia Cecchetti, presidente Psd

