Il Segretario agli Esteri fa il punto sui progetti con Rimini. Sul 28 luglio: "Pensiero di Lonfernini mal interpretato"

Dopo il rinnovo dell'intesa con Rimini, si guarda ai prossimi passaggi dei progetti su superstrada, viabilità e aeroporto. Temi al centro dell'ultima Commissione Esteri, con il riferimento del segretario di Stato Luca Beccari che, intervistato da Rtv, illustra step e obiettivi.

In merito alla superstrada, Beccari anticipa che a settembre ci saranno nuovi tavoli tecnici per valutare i progetti già sviluppati da Anas, con l'idea di sostituire i semafori con rotonde (inclusa quella per accedere a Rovereta). Sul tavolo anche le idee per la “pista verde”, cioè il progetto per la nuova ciclo pedonale sopraelevata, e per la riattivazione di un tratto di ferrovia. "Valuteremo con Rimini la fattibilità", dice il Segretario agli Esteri.

Si punta poi a rinnovare l'accordo per l'Aeroporto internazionale Rimini – San Marino per, spiega Beccari, avere un'area gestita dal Titano, extra territoriale, per consentire alla Repubblica la gestione del servizio aeroportuale in un contesto di sviluppo dell'aeroporto riminese. Dall'opposizione interesse per i progetti, ma anche un richiamo alla concretezza.

Beccari difende, poi, il collega di Governo Teodoro Lonfernini dopo le polemiche sulle dichiarazioni in merito alla festa del 28 luglio. In un post, Lonfernini aveva definito “anacronistiche” certe forme di ricorrenza. Dichiarazioni che hanno creato dibattito all'interno delle stesse forze di maggioranza, con Zeppa (Rete) che in Aula ha parlato di parole “gravi e insensibili”. Affermazioni “sbagliate”, dice Rf dall'opposizione. "Si tratta di una mala interpretazione del suo pensiero", risponde Beccari che sostiene di non aver trovato nelle parole di Lonfernini alcun atteggiamento tollerante verso il fascismo. Per il Segretario agli Esteri il collega intendeva, probabilmente, riconoscere l'importanza del ricordo del passato ma tenendo conto, allo stesso tempo, delle dinamiche del presente.

Nel servizio, l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: