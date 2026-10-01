1° OTTOBRE Il Segretario agli Esteri Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale Imma Tor Faus

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale Imma Tor Faus.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Capitani Reggenti Eletti,

Signori Segretari di Stato,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Signori Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare,

Autorità Civili e Religiose,

Signori Capitani di Castello,

Graditi Ospiti,

con sentimenti del più alto onore, adempio all’incarico di presentare Loro Sua Eccellenza Imma Tor Faus, Ministra degli Affari Esteri del Principato di Andorra, che ha gentilmente accolto a svolgere l’Orazione Ufficiale nell’ambito dell’odierna Cerimonia di Insediamento degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

Gentile Eccellenza,

a nome delle più alte Istituzioni mi consenta di esprimerLe sentimenti di viva gratitudine per aver accolto l’invito a ricoprire un ruolo particolarmente caro ai sammarinesi, che caratterizza e semestralmente rinnova una delle più antiche e solenni tradizioni istituzionali della nostra Repubblica.

La Sua presenza sul Titano assume un significato che va ben oltre la funzione e il prestigio dell’incarico odierno, poiché consapevoli di ospitare in questa Sala un’alta figura istituzionale, che ha dedicato gran parte della propria carriera professionale al servizio della diplomazia, del multilateralismo e del dialogo tra i popoli, portando la voce del Principato di Andorra nelle principali sedi internazionali.

La biografia professionale di Sua Eccellenza Tor Faus testimonia limpidamente l’articolata e straordinaria esperienza internazionale.

Dopo la formazione presso le Università di Tolosa e della Sorbona e il Centro di Studi Diplomatici e Strategici di Parigi, ha iniziato nel 1998 la carriera diplomatica a Strasburgo, quale Rappresentante Permanente di Andorra presso il Consiglio d’Europa.

Ha successivamente ricoperto gli incarichi di Ambasciatrice di Andorra in Francia, Delegata permanente presso l’UNESCO e rappresentante del Capo del Governo presso la Francofonia, fino alla direzione della Missione diplomatica andorrana a Bruxelles, presso l’Unione europea e presso diversi Paesi europei.

Dal 2010 ha inoltre assunto responsabilità crescenti nell’Organizzazione Internazionale della Francofonia, fino a ricoprire l’incarico di Ministra responsabile per la lingua francese e la diversità linguistica.

Un percorso nel quale diplomazia, cultura e dialogo internazionale si intrecciano costantemente e che Le ha consentito di conoscere da vicino alcune delle principali realtà istituzionali del nostro continente.

Accogliere in Repubblica un alto Rappresentante istituzionale andorrano assume inoltre un significato pregnante ed esclusivo per San Marino, alla luce della stretta vicinanza che unisce i nostri due Paesi, anche in ragione del comune cammino compiuto nel perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea; un percorso nel quale entrambi abbiamo saputo guardare all’Europa con apertura e fiducia, ricercando un equilibrio tra il desiderio di una più piena integrazione e la volontà di custodire quelle peculiarità che rendono i nostri due Paesi unici nel panorama europeo.

È un cammino che, pur muovendo da esperienze e sensibilità proprie, ci ha condotti lungo una strada in larga parte condivisa, nella consapevolezza che aprirsi maggiormente all’Europa non significhi rinunciare alla propria identità, ma portarla con rinnovata consapevolezza dentro uno spazio più ampio di dialogo, di opportunità e di comune appartenenza.

Eccellenza,

è dunque con particolare piacere che oggi accogliamo la Sua presenza sul Titano, certi che la Sua esperienza saprà offrire a questa Cerimonia una riflessione autorevole e preziosa.

Con questi sentimenti ci accingiamo ora ad ascoltare l’attesissima Orazione Ufficiale ringraziandola per l’alto onore conferitoci.

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