Il Segretario agli Esteri presente l'Oratore Ufficiale, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signori Segretari di Stato,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Signori Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare,

Autorità Civili e Religiose, Signori Capitani di Castello,

Graditi Ospiti,

adempio con alto onore e con sentimenti del più vivo compiacimento all’incarico di presentare Loro l’Oratore Ufficiale dell’odierna Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Laureato in Scienze Biologiche all’Università di Asmara, si è specializzato in malattie infettive e immunologia presso le Università di Londra e di Nottingham. Ricercatore di fama internazionale, vanta un’eccellente esperienza diretta nel settore delle emergenze, in risposta alle epidemie e alle grandi malattie globali. Ha lavorato presso il Ministero della Salute etiope e ricoperto, dal 2005 al 2012, l’incarico di Ministro della Sanità e, successivamente, di Ministro per gli Affari Esteri. Alla Sua tenace e competente attività si devono -nel paese del continente africano- significative riforme sanitarie, che hanno contribuito sensibilmente al miglioramento delle condizioni sanitarie, all’accesso alle cure e ai servizi di base, all’abbassamento del tasso di mortalità infantile. Presidente -per due anni- del “Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria”, nel maggio 2017 è eletto Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso della settantesima assemblea mondiale della sanità. Un incarico prestigioso, di elevata responsabilità, che il Direttore Generale -fin dal Suo insediamento- ha voluto caratterizzare fissando una dettagliata agenda di priorità e aree di lavoro: copertura sanitaria universale; capacità delle autorità nazionali e delle comunità locali di individuare, prevenire e gestire le emergenze sanitarie; migliorare la salute e il benessere delle donne, dei bambini e degli adolescenti; affrontare l’impatto sulla salute dei cambiamenti climatici e ambientali; potenziamento dell’Organizzazione da lui stesso diretta. Una vita professionale, un impegno politico e accademico declinati unicamente alla lotta contro la povertà, alla garanzia per ogni individuo -indistintamente dal luogo in cui vive- di una vita sostenibile, sana e produttiva. Una sfida ardua che richiede a tutt’oggi determinazione, impegno e finanziamenti ingenti, ma -particolarmente- necessita di una maggiore cooperazione fra tutti i Paesi. La Repubblica di San Marino, fin dalla sua adesione, sostiene e difende gli obiettivi e le finalità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, mettendo a disposizione le propria esperienza e garantendo la propria partecipazione a tutte le azioni e iniziative funzionali al miglioramento della salute pubblica di ogni cittadino e di ogni Paese. Gli stretti rapporti che la Repubblica ha sviluppato negli anni con l’OMS hanno portato alla realizzazione, nel 2013, della “Small Countries Initiative”, una Piattaforma proposta da San Marino con l’obiettivo di creare un sistema strutturato di reti tra i piccoli Paesi con simili peculiarità, assicurare risposte efficaci ai bisogni di salute e garantire il benessere dei nostri cittadini. La Sua presenza -Signor Direttore Generale- in occasione dell’odierna solenne Cerimonia, rappresenta un grande e sincero onore per la Repubblica di San Marino, che La accoglie con sentimenti di autentica e fraterna amicizia. Con questo spirito, nel rinnovare i sentimenti della più viva gratitudine e dell’autentico piacere a S.E. Tedros Adhanom Ghebreyesus per l’alto onore della Sua presenza, ci accingiamo ad ascoltare l’Orazione Ufficiale.