Il Segretario al Turismo Pedini Amati apprezza l'apertura del neosindaco di Rimini Sadegholvaad

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati si congratula col neosindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad per l'elezione al primo turno ed esprime apprezzamento per l'apertura a San Marino e ai comuni limitrofi. “Il covid ci ha insegnato – dichiara Pedini Amati – che lavorando di squadra si vince e sono pronto a confrontarmi da subito con il nuovo sindaco. Sadegholvaad – prosegue – è la persona giusta per dare continuità ad un percorso positivo compiuto da Rimini negli ultimi anni”. Tra i temi su cui collaborare il Segretario di Stato al Turismo cita anche l'adunata degli alpini a maggio e il TTT – il tavolo turistico territoriale – a cui Rimini ha recentemente aderito.