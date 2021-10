RAPPORTI SAN MARINO-RIMINI Il Segretario al Turismo Pedini Amati apprezza l'apertura del neosindaco di Rimini Sadegholvaad "Lavorando di squadra si vince". Tra i temi su cui collaborare, l'adunata degli alpini di maggio 2022 e il Tavolo Turistico Territoriale

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati si congratula col neosindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad per l'elezione al primo turno ed esprime apprezzamento per l'apertura a San Marino e ai comuni limitrofi. “Il covid ci ha insegnato – dichiara Pedini Amati – che lavorando di squadra si vince e sono pronto a confrontarmi da subito con il nuovo sindaco. Sadegholvaad – prosegue – è la persona giusta per dare continuità ad un percorso positivo compiuto da Rimini negli ultimi anni”. Tra i temi su cui collaborare il Segretario di Stato al Turismo cita anche l'adunata degli alpini a maggio e il TTT – il tavolo turistico territoriale – a cui Rimini ha recentemente aderito.

