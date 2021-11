PARIGI Il Segretario Andrea Belluzzi partecipa alla 41° Conferenza Generale Unesco. Primi incontri bilaterali

A Parigi l'Unesco chiama a raccolta i 193 Stati membri per rimettere al centro il patrimonio culturale, la politica globale dell'educazione nell’affrontare i grandi problemi arrecati ai giovani dalla pandemia, l'etica della tecnologia e la necessità di una maggiore apertura della ricerca scientifica. Assise che vedranno domani intervenire il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi.

Oggi intanto la partecipazione all’High-Level Segment del Global Education Meeting 2021: sul podio, durante la cerimonia di apertura, il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. In discussione la necessità di creare uno slancio politico globale mirato a rinnovare l'impegno degli Stati ad investire nell'istruzione e per accelerare i progressi verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 ovvero Istruzione di Qualità.

Per Belluzzi inoltre a fine giornata il primo incontro bilaterale della missione con Lazare Eloundou Assomo, Direttore per la Cultura e le Emergenze dell’UNESCO. L’occasione per illustrare le prossime iniziative sammarinesi in materia museale e per cogliere le eventuali opportunità che UNESCO può offrire in termini di finanziamenti a progetti culturali.

