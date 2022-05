TIRANA Il segretario Beccari al 7° forum Eusair, nella 'governance' della regione Adriatico-Ionica

A Tirana al via la tre giorni del 7° forum Eusair, la strategia della macro regione Adriatico Ionica, che vede il Titano farne parte quale decimo Paese. Per questo il Segretario agli Esteri Luca Beccari, aprirà domani i lavori, entrando a pieno titolo della 'governance', insieme agli altri Paesi dell'area: Italia, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Grecia, Macedonia e Slovenia.

È un nuovo passo verso l'integrazione europea, perchè l'obiettivo del Forum è rafforzare l'allineamento della macro area alle politiche comunitarie; mettere in campo azioni congiunte per rispondere alle sfide comuni in tema di sostenibilità economica e sociale basata su 4 pilastri: Crescita blu, legata agli eco sistemi marini, collegamento della regione (Trasporto ed energia); qualità dell'ambiente e turismo sostenibile.



Tre giorni di lavori, nel cuore della capitale albanese, con politici ed esperti e che vedrà anche il passaggio di consegne della presidenza dall'Albania alla Bosnia Erzegovina.

