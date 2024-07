Il segretario Beccari al quarto vertice della Comunità Politica Europea

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari a Blenheim Palace, dimora storica nell'Oxfordshire in Inghilterra per prendere parte al quarto vertice della Comunità Politica Europea, forum allargato paneuropeo di cui fanno parte 47 Paesi del vecchio continente, membri Ue o della Nato e non, compreso San Marino. Al centro di questo summit del 2024, il governo di Londra ha voluto porre la questione della sicurezza e del sostegno all'Ucraina, a cui è dedicata la plenaria di apertura, co-presieduta dal premier britannico Keir Starmer e dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

