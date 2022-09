Il Segretario Beccari all'ONU firma accordo sulla Protezione degli Investimenti con l'Ungheria

All'ONU verso l'intervento in Assemblea Generale, previsto per domani, il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha tenuto una serie di incontri bilaterali e partecipato a Summit e convegni collaterali. Presente al panel “Strengthening Trust in Insitutions”, insieme a esponenti internazionali del mondo imprenditoriale, governativo e no-profit, ha parlato dell'importanza della fiducia dei cittadini nelle istituzioni per il buon funzionamento delle società e il mantenimento del sistema di governance multilaterale. Poi l'incontro con l'omologo ungherese, Péter Szijjártó, e la firma dell'Accordo sulla Protezione e Promozione degli Investimenti. Insieme ai Capitani Reggenti, e accompagnati dall'Ambasciatore Damiano Beleffi, poi, la partecipazione al ricevimento offerto dal Presidente Joe Biden, al Museo di Storia Naturale.

Ancora, per Beccari, partecipazione alla colazione a livello ministeriale dei Paesi membri di Uniting for Consensus (UFC), presieduto dal Vice-Ministro degli Affari Esteri italiano SE Marina Sereni, presso la Missione Permanente italiana. Riconfermata da San Marino la posizione per una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite basata su un’espansione dei seggi non permanenti al fine di rendere il meccanismo di partecipazione al Consiglio di Sicurezza più democratico e trasparente. Altro incontro bilaterale, con il Ministro degli Affari Esteri della Georgia, Ilia Darchiashvili, con la prospettiva di visite ufficiali reciproche e l’avvio della negoziazione di un Memorandum sulle consultazioni politiche rafforzate.



