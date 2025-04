RELAZIONI CON L'ITALIA Il Segretario Beccari alla Camera: "Per San Marino essere Stato Terzo diventa ogni anno più complesso" Nel corso dell'audizione alla XIV commissione Politiche dell'Ue la delegazione di governo ha spiegato a cosa serve l'accordo di associazione

Oltre un'ora di audizione per la delegazione sammarinese di governo composta da tre Segretari di Stato, Luca Beccari, Andrea Belluzzi e Rossano Fabbri, insieme a Michele Muratori, presidente della commissione consiliare Esteri, dinnanzi alla XIV commissione, Politiche dell'Unione Europea, presieduta da Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega. Gli argomenti non sono mancati, per San Marino si tratta di un passo fondamentale e, come ha spiegato il Segretario agli Esteri Beccari andando al nocciolo della questione, non più procrastinabile. Presenti anche i deputati del Partito Democratico Piero De Luca e Mauro Del Barba, di Italia Viva, che pur non avendo membri effettivi in commissione, ha voluto esserci, ha spiegato, per le relazioni del partito col territorio e anche per dare una risposta quasi morale al problema dei dazi. È stata la relatrice Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, a sottolineare la fine di un certo isolamento da parte di San Marino, e l'inizio di una nuova era di rapporti. Ma, ha domandato, come sta reagendo la popolazione sammarinese a questo cambiamento epocale?

Nel video gli interventi alla Camera di Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri; Michele Muratori, presidente commissione consiliare Esteri; Mauro Del Barba, deputato Italia Viva; Alessia Ambrosi, deputata Fratelli d'Italia

Per vedere l'audizione completa clicca qui.

