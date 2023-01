SEGRETERIA ESTERI Il segretario Beccari in Arabia Saudita, significative opportunità di collaborazione

Il segretario Beccari in Arabia Saudita, significative opportunità di collaborazione.

Visita ufficiale del segretario agli Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una delegazione di funzionari del Dipartimento, a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, dove ha incontrato l'omologo, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud. Si tratta della prima visita ufficiale di un Segretario di Stato sammarinese nel Regno. Da parte saudita – si legge in un comunicato – confermata la volontà di concludere l'Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti in tempi celeri, il cui testo è già stato parafato, ma anche di proseguire nella definizione e sottoscrizione di altri accordi nel breve periodo. “Un incontro proficuo – ha dichiarato Beccari –, che ha messo in luce le significative opportunità di collaborazione in un Paese con grandi capacità di investimento e avanzati progetti di sviluppo in numerosi ambiti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: