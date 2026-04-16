Il Segretario Beccari in Argentina, verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali

Visita ufficiale in Argentina per il segretario agli Esteri, Luca Beccari, che a Buenos Aires ha fatto il punto sulle relazioni bilaterali in un vertice con il suo omologo Pablo Quirno Magrane e il segretario per gli Affari economici Fernando Brun. Le parti hanno evidenziato il rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi in molteplici settori, come ha spiegato Beccari: "Sicuramente la dimensione legata ai doppi cittadini sammarinesi e argentini che vivono qua e che vivono a San Marino, rispetto ai quali abbiamo intese già perfezionate come l'accordo previdenziale che andrà in ratifica proprio in questo mese anche in Argentina e che quindi diventerà operativo nel giro di qualche mese", ha affermato. "Ma anche una ripresa del dialogo su temi come l'accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, per poi spingerci in quella che è la dimensione bilaterale più ampia, cioè quindi la volontà dei nostri Paesi di collaborare anche con riferimento all'agenda internazionale e gli ambiti multilaterali”, ha aggiunto.

Vagliate inoltre ulteriori aree di collaborazione, con particolare attenzione alle consultazioni politiche rafforzate e all’opportunità di vacanza e lavoro per i giovani di entrambi i Paesi. Beccari, in Argentina per partecipare alla riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti nel Paese sudamericano, ha fatto anche visita per la prima volta all’Ambasciata sammarinese a Buenos Aires.

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