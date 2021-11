Il Segretario Beccari in visita ufficiale in Israele, "Tracciata la linea della collaborazione per il prossimo futuro"

Photos by Jorge Novominsky

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è oggi in visita ufficiale in Israele, accompagnato da una Delegazione composta da funzionari del Dipartimento Affari Esteri. Il Segretario di Stato è stato accolto dal Ministro degli Affari Esteri e Vice Primo Ministro Yair Lapid, con il quale si è confrontato sul rapporto bilaterale e sulle sfide attuali, emergenza pandemica in primis. Al centro dei colloqui la comune volontà di rafforzare le già ottime relazioni bilaterali. Sensibile rilevanza è stata accordata da entrambe le parti alla collaborazione in ambito tecnologico con particolare riferimento al tema della cybersecurity. Confronto approfondito anche sulle rispettive politiche di avvicinamento e integrazione rispetto all'UE; a livello multilaterale si è concordata l’opportunità di potenziare la collaborazione. Infine una visita allo “Yad Vashem”, Ente nazionale israeliano che si occupa della commemorazione e dello studio della Shoah a Gerusalemme dove il Segretario di Stato ha deposto una corona commemorativa in memoria delle vittime dell’Olocausto.

Nel video il Segretario agli Affari Esteri ci parla dei temi affrontati