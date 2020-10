ITALIA - SAN MARINO Il Segretario Beccari incontra a Roma il Ministro Di Maio Incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, Luca Beccari, e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana, Luigi Di Maio

Il Segretario Beccari incontra a Roma il Ministro Di Maio.

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, Luigi Di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. L’incontro è stato l’occasione per un rilancio del dialogo bilaterale.

Dopo una prima ricognizione dei principali dossier aperti negli ambiti di cooperazione economico-finanziaria, culturale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, si è concordato di convocare al più presto la Commissione Mista che dovrà analizzarli nel dettagli.

Il Ministro Di Maio ha rinnovato il sostegno italiano alla prospettiva della conclusione di un Accordo di associazione tra Unione europea e San Marino. L'incontro è stato anche l'occasione per rinnovare l’impegno per la tradizionale collaborazione in ogni sede multilaterale a cominciare dalle Nazioni Unite, dove Italia e San Marino condividono da tempo un approccio comune alla riforma del Consiglio di Sicurezza.

