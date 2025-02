Il Segretario Belluzzi al Viminale per la revisione dell'accordo con l'Italia

Nel video le interviste a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Affari Interni

Un lavoro congiunto di revisione dell'accordo già in vigore da alcuni anni. Un incontro estremamente concreto, al Viminale, sede del ministero dell'Interno, già focalizzato sui temi di comune interesse, a partire dalla cooperazione delle forze di polizia e di sicurezza. Il Segretario di Stato agli Affari Interni, Andrea Belluzzi, accompagnato da Stefano Palmucci, dal generale Maurizio Faraone in qualità di responsabile della cooperazione internazionale in materia di forze di polizia, e dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, è stato ricevuto dal ministro Matteo Piantedosi, che tra l'altro ha annunciato a breve un ulteriore incontro. Si è parlato anche di cooperazione nel soccorso pubblico, di gestione delle emergenze nelle zone di confine, di progetti formativi ed esercitazioni congiunte. Materie da condividere per una sempre migliore integrazione, nel pieno recepimento della normativa comunitaria.

