Il Segretario Belluzzi in visita al Corpo della Polizia Civile "Pilastro fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale"

È la prima visita istituzionale del Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi alla sede della Polizia Civile. Ad accoglierlo il Comandante Werter Selva e l'intero Corpo, schierato in rappresentanza delle varie Sezioni operative.

Belluzzi ha sottolineato l’importanza cruciale del lavoro svolto dagli agenti in settori strategici come materia tributaria, igiene e previdenza, protezione civile e antincendio, tutela del lavoro e dell'ambiente, con particolare rilevanza al ruolo nel controllo e nella prevenzione in ambito commerciale, turistico e della circolazione stradale.

A sua volta il Comandante ha riaffermato l’impegno costante a garantire la sicurezza del Paese e a svolgere al meglio i compiti previsti dalla legge.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: