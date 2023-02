ROMA Il Segretario Belluzzi incontra la fratellanza sammarinese a Roma L'appuntamento di oggi è stato l'occasione per il rinnovo delle cariche

La Fratellanza Sammarinese di Roma da più di 50 anni opera per rinsaldare il senso di comunità di chi vive fuori dalla Repubblica. L'appuntamento di oggi nella Città Eterna è stato l'occasione per il rinnovo delle cariche e per ribadire la vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Iniziative come i soggiorni culturali, grazie al quale sono stati ospitati nella capitale italiana due ragazzi che vivono a San Marino, sono esperienze utili a tenere vivo il legame con il Titano.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato all'Istruzione; Daniela Canti, Presidente Fratellanza Sammarinese di Roma; Eleonora Beccari e Paolo Bartolini.

