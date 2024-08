IL NUOVO GOVERNO DELLA REPUBBLICA Il Segretario Bevitori: "Favorevole ad un bacino imbrifero in territorio. Non rinviabili investimenti nel settore energetico" Intervista al neo Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori. "Un buon inizio la soluzione della crisi all'Alluminio Sammarinese"

45 anni, sposato, due figli, di professione consulente commerciale, Alessandro Bevitori, secondo più votato di Libera alle ultime elezioni, è al suo primo incarico di Governo, come Segretario di Stato al Lavoro, programmazione economica, rapporti con l'Azienda dei Servizi, transizione ecologica, innovazione tecnologica. Appena insediato, nei primi giorni di agosto, si è trovato sul tavolo il dossier “Alluminio Sammarinese”, azienda in crisi con 130 posti di lavoro a rischio che è stata salvata, grazie all'accordo raggiunto con la nuova proprietà: “La crisi è stata gestita in continuità con le Segreterie precedenti. Siamo arrivati al 'closing' il 7 agosto con soddisfazione di tutte le parti e noi lo registriamo come un buon inizio”. San Marino può vantare, nel 2024, un tasso di disoccupazione attorno al 2%, in lieve aumento rispetto al 2023.

Il rallentamento dell'economia tedesca, locomotiva d'Europa, potrebbe tuttavia riflettersi anche sul mercato del lavoro interno: “Pensiamo ad iniziative di 'mitigazione' con interventi sugli ammortizzatori sociali. C'è poi l'importante sfida dell'energia che dovremo affrontare tutti insieme, come Governo e come nuova maggioranza, perché ci sono investimenti da fare che non sono più rimandabili”.

Altro dossier di rilievo, oltre a quello energetico, l'approvvigionamento idrico, sempre più strategico per San Marino che – in tempi di cambiamento climatico - rischia ogni estate di dover ricorrere ad ordinanze per ridurre radicalmente i consumi. Recentemente è riaffiorato il dibattito sull'opportunità di un bacino imbrifero in territorio, ma c'è chi ritiene il bacino imbrifero una soluzione sconveniente: “Ci sono studi fatti in passato che devono essere approfonditi e portati all'attenzione di un tavolo tecnico. Il mio parere personale è che la realizzazione di un bacino imbrifero possa essere una ottima soluzione per la Repubblica”.

