Il Segretario Canti al Congresso Onu su crimine e giustizia

Il Segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti ha partecipato ad Abu Dhabi al XV Congresso ONU sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale. San Marino torna così a essere rappresentata al forum intergovernativo delle Nazioni Unite dopo diversi anni. Nel suo intervento Canti ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale di fronte alle nuove sfide criminali, alla digitalizzazione e ai reati economico-finanziari. Richiamata anche la necessità di affiancare alla repressione politiche di prevenzione sociale, a tutela dei soggetti più vulnerabili e dei giovani. Canti ha illustrato la recente riforma dell’ordinamento penitenziario e le proposte di modifica del processo penale. San Marino ha inoltre sostenuto la “Dichiarazione di Abu Dhabi”, tabella di marcia ONU per la prevenzione del crimine e la tutela dello Stato di diritto fino al 2031.

