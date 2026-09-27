Il Segretario Canti al Congresso Onu su crimine e giustizia
San Marino ha inoltre sostenuto la “Dichiarazione di Abu Dhabi”
Il Segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti ha partecipato ad Abu Dhabi al XV Congresso ONU sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale. San Marino torna così a essere rappresentata al forum intergovernativo delle Nazioni Unite dopo diversi anni. Nel suo intervento Canti ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale di fronte alle nuove sfide criminali, alla digitalizzazione e ai reati economico-finanziari. Richiamata anche la necessità di affiancare alla repressione politiche di prevenzione sociale, a tutela dei soggetti più vulnerabili e dei giovani. Canti ha illustrato la recente riforma dell’ordinamento penitenziario e le proposte di modifica del processo penale. San Marino ha inoltre sostenuto la “Dichiarazione di Abu Dhabi”, tabella di marcia ONU per la prevenzione del crimine e la tutela dello Stato di diritto fino al 2031.