#MEETING25
Il Segretario Canti ha invitato il cardinale Zuppi al suo convegno sulla famiglia
Il presidente della Cei ieri al Meeting ha parlato a lungo dell'Europa
A margine del Meeting di Rimini il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti ha avuto un incontro col cardinale Matteo Zuppi e non ha mancato di invitarlo a San Marino il prossimo autunno.
Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia, e al cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei
