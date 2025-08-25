#MEETING25 Il Segretario Canti ha invitato il cardinale Zuppi al suo convegno sulla famiglia Il presidente della Cei ieri al Meeting ha parlato a lungo dell'Europa

A margine del Meeting di Rimini il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti ha avuto un incontro col cardinale Matteo Zuppi e non ha mancato di invitarlo a San Marino il prossimo autunno.

Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia, e al cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei

