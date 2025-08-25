FESTA DELL'AMICIZIA Il Segretario della DC Venturini: "La scommessa di questo governo è la concretezza" “Se ci saranno resistenze al cambiamento lavoreremo per superarle con il dialogo, ma non permetteremo che l’immobilismo freni il Paese". Poi l'appello a "massima collegialità e condivisione", superando "iniziative individuali"

Identità, dialogo, riforme, crescita: sono solo alcuni dei temi affrontati dal Segretario del Pdcs nel suo intervento a conclusione della 52° Festa dell'Amicizia, che si conferma ancora una volta luogo ideale di analisi politica e confronto. Obiettivo: unire e costruire.

Da qui una dichiarazione che suona come un monito: “Se ci saranno resistenze al cambiamento – dichiara dal pulpito Gian Carlo Venturini - lavoreremo per superarle con il dialogo, ma non permetteremo che l’immobilismo freni il Paese”. La scommessa di questo governo, nella quale io credo – spiega ai nostri microfoni - è la concretezza. Quindi se questo governo riuscirà ad attuare i punti programmatici concordati, sicuramente darà quelle risposte necessarie al Paese”.

In questo primo anno di legislatura, Venturini sottolinea poi quello che definisce un fatto di grande rilevanza: l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Grande e Generale di diversi ordini del giorno su questioni strategiche per il Paese, come l'Accodo UE. “E' la dimostrazione che quando si è uniti è possibile fare le cose. Pur nel rispetto dei ruoli e nella divergenza delle posizioni, su temi estremamente importanti per lo sviluppo deve prevalere prima l'interesse del Paese e poi quello politico”.

In merito ai rapporti con gli altri partiti, la stoccata al Ps: “Non posso condividere – ha dichiarato ieri sera - l’azione che sta portando avanti sull’Accordo di Associazione, in totale dissonanza rispetto al programma di governo, sottoscritto anche da loro. Mentre, guardando al Psd, “siamo certi che la capacità di condivisione degli obiettivi programmatici prevarrà sempre rispetto ad iniziative individuali”. L'individualismo può rappresentare un ostacolo alla buona politica? “In un momento difficile come quello attuale in cui l'Accordo di Associazione è un punto di partenza e non di arrivo – risponde Venturini - sono necessarie massima collegialità di tutto il governo e condivisione. E' l'obiettivo comune di tutte le forze politiche di maggioranza e, su certi temi, anche di tutto il panorama politico sammarinese”.

Infine, un ringraziamento volontari ed organizzatori della Festa dell'Amicizia, “che continuano a tenere viva questa iniziativa, apprezzata dai sammarinesi anche per i momenti di riflessione ed approfondimento su temi politici e di attualità”.

