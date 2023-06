CRISI POLITICA Il Segretario di Rete Santi su Nicolini: "Mi sarei aspettato le dimissioni dal Consiglio" "Rispettiamo la scelta ma non la condividiamo". Il Congresso di Stato ufficializza lunedì le possibili soluzioni all'attuale situazione istituzionale

Dopo l'uscita del consigliere Marco Nicolini da Rete e l'annunciata volontà di restare in maggioranza, aderendo ad un altro gruppo consigliare che rivelerà nei prossimi giorni, il segretario del movimento Emanuele Santi, sollecitato da Rtv, ha rilasciato un commento: “Prendiamo atto della scelta di Marco Nicolini che rispettiamo ma non condividiamo. Mi sarei aspettato le dimissioni dal Consiglio Grande e Generale, visto il suo percorso in Rete e le posizioni che ha espresso in passato sui cambi di casacca. Si vede che qualcosa è cambiato. Ne parleremo nel primo direttivo utile del movimento”. Intanto il Congresso di Stato, con una nota, comunica che “unitamente ai partiti di maggioranza, ha valutato le possibili soluzioni all’attuale situazione istituzionale e le ufficializzerà nella seduta del Congresso di Stato già programmata per lunedì prossimo”.

