Il Segretario di Stato Belluzzi ha fatto il punto su cittadinanza e cimiteri

La mattinata della 53esima Consulta dei Sammarinesi all'Estero è stata in gran parte dedicata alle proposte avanzate dai rappresentanti delle comunità e anche dal Dipartimento Affari Esteri: dalla semplificazione delle procedure per passaporti e certificati di cittadinanza, all’utilizzo di email istituzionali nei rapporti con le Segreterie, fino all’assistenza sanitaria e alle difficoltà linguistiche nei percorsi formativi. Affrontati anche il rilascio della licenza di radioamatore sammarinese ai residenti all’estero e il riconoscimento Unesco di San Marino quale esempio di democrazia diretta e forma di governo partecipativo nei secoli.

Nel pomeriggio l'intervento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, che ha approfondito i temi legati alla cittadinanza, ma non solo: “Ho una tradizione personale di dialogo e confronto con la Consulta, da tanti anni. Oggi mi sono soffermato su due temi: la cittadinanza, in vista del lavoro di armonizzazione delle norme che si sono stratificate negli anni, creando anche alcuni problemi ai residenti all'estero, che abbiamo intenzione di risolvere. E poi ho illustrato la situazione dei nostri cimiteri, con la campagna straordinaria che stiamo per avviare, anche perché, intervenendo su tombe che risalgono, in taluni casi, a prima del 1957, è probabile che alcuni discendenti dei defunti vivano in comunità estere”.

Di fronte alla Consulta anche il riferimento dei co-presidenti della Commissione speciale per le Riforme Istituzionali, Filippo Tamagnini e Nicola Renzi, che hanno illustrato ai residenti all'estero il percorso di approfondimento e analisi dell'ordinamento costituzionale sammarinese. Tra le istanze emerse la possibilità di un'audizione, di fronte alla Commissione, di una delegazione della Consulta.







