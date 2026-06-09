Il Segretario di Stato Bevitori interviene alla Conferenza internazionale del Lavoro

Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori è intervenuto alla 114ª Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra, ribadendo il pieno sostegno di San Marino ai principi dell'organizzazione, tra cui dialogo sociale, lavoro dignitoso e giustizia sociale. Ha evidenziato le sfide legate a innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e cambiamenti demografici, sottolineando la necessità di risposte condivise a livello globale. In questo contesto “il dialogo sociale – ha detto - è un pilastro democratico fondamentale”. San Marino – ha ricordato Bevitori - ha rafforzato il proprio sistema di concertazione applicando la Convenzione Oil 144, promuovendo il coinvolgimento delle parti sociali, ed avviando anche iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e contro violenza e molestie. A margine della Conferenza il Segretario Bevitori ha avuto alcuni incontri istituzionali, tra cui quello con il Direttore generale dell’OIL Gilbert Houngbo e con la Ministra italiana Marina Calderone, con focus sui dossier bilaterali e sull’intelligenza artificiale.









