TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Il Segretario di Stato Bevitori interviene alla Conferenza internazionale del Lavoro

Ribadito il sostegno di San Marino ai principi dell'organizzazione, tra cui dialogo sociale, lavoro dignitoso e giustizia sociale

9 giu 2026
Il Segretario di Stato Bevitori interviene alla Conferenza internazionale del Lavoro

Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori è intervenuto alla 114ª Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra, ribadendo il pieno sostegno di San Marino ai principi dell'organizzazione, tra cui dialogo sociale, lavoro dignitoso e giustizia sociale. Ha evidenziato le sfide legate a innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e cambiamenti demografici, sottolineando la necessità di risposte condivise a livello globale. In questo contesto “il dialogo sociale – ha detto - è un pilastro democratico fondamentale”. San Marino – ha ricordato Bevitori - ha rafforzato il proprio sistema di concertazione applicando la Convenzione Oil 144, promuovendo il coinvolgimento delle parti sociali, ed avviando anche iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e contro violenza e molestie. A margine della Conferenza il Segretario Bevitori ha avuto alcuni incontri istituzionali, tra cui quello con il Direttore generale dell’OIL Gilbert Houngbo e con la Ministra italiana Marina Calderone, con focus sui dossier bilaterali e sull’intelligenza artificiale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica