Il Segretario di Stato Canti agli Stati Generali sulla Natalità

Il Segretario di Stato con delega alla Famiglia Stefano Canti ha partecipato a Roma alla Conferenza degli Stati Generali della Natalità 2025, intitolata “Cambiare Paese o Cambiare il Paese?”, alla presenza di studenti delle scuole superiori e del Presidente Sergio Mattarella, che ha sottolineato come la natalità misuri la speranza di un popolo. Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, ha evidenziato l’importanza di lavoro stabile, accesso alla casa e fiscalità equa per sostenere le famiglie. Canti ha ricordato i ritardi che penalizzano i giovani nell’occupazione, nell’autonomia e nella possibilità di formare una famiglia, sottolineando la necessità di risposte concrete da parte delle istituzioni.

"Credo che la partecipazione fosse scontata anche da parte della Repubblica di San Marino - ha detto Canti - perché dopo l'evento a inizio settimana che abbiamo programmato in Repubblica di San Marino, credo che questo evento degli Stati Generali della natalità in Italia è servito per soprattutto fare uno scambio di visioni su quelle che sono le criticità che oggi attanagliano il problema della natalità. L'Italia ha posto come tema principale cambiare paese o cambiare il paese. È normale che tutti hanno risposto cambiare il paese. Questo significa che tutte le istituzioni, per primo il capo dello Stato italiano, si sono impegnati nel ricercare quelle soluzioni che possono essere d'aiuto a sostegno della genitorialità e delle famiglie."







