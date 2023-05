Il Segretario di Stato Fabio Righi speaker all’AIM di Abu Dhabi

Da lunedì domani 8 maggio, fino a mercoledì 10 il Segretario di Stato per l’Industria Righi sarà impegnato a Abu Dhabi all’edizione 2023 dell'Annual Investment Meeting organizzato dal Ministero per l’Industria e la Tecnologia Avanzata degli Emirati Arabi con il sostegno dell’Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite e ITP Network. L’AIM è uno dei più importanti momenti di incontro e confronto al mondo sui temi dello sviluppo tecnologico sostenibile. Workshop, conferenze, mostre, focus, tavole rotonde, meeting e momenti di networking al quale prendono parte imprenditori, ministri, membri di organismi internazionali e manager di aziende pubbliche e private.

Giovedì il Segretario di Stato Fabio Righi interverrà con uno speech sul tema “Promuovere un’economia di mercato sviluppata attraverso le politiche educative, la tolleranza e la diversità” all'incontro previsto con alla presenza di Sua Eccellenza Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti. Sempre nella giornata di mercoledì per Righi prevista la partecipazione ad una tavola rotonda incentrata su brevetti, pubblicazioni scientifiche e sulla mancanza di concorrenza nel settore finanziario e bancario, di come colmare il divario di investimenti, di come promuovere il piano di economia integrativa e di come catalizzare investimenti diretti esteri e industrie ad alta tecnologia.