Il Segretario di Stato Matteo Ciacci si scusa in aula

In relazione al caso che l'ha coinvolto nei giorni scorsi il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, all'apertura delle sessione del Consiglio Grande e Generale, ha presentato le sue scuse all’aula per un comportamento che ha definito “poco edificante”, già oggetto di scuse precedenti ai Capitani Reggenti, al Congresso di Stato e al suo partito “Libera”. Ha riconosciuto che il suo atteggiamento, soprattutto sui social, è stato inappropriato e ha provocato inutili tensioni, ribadendo che reagire in quel modo lo ha messo dalla parte del torto. Ciacci ha chiesto scusa in particolare alla consigliera di Rf Maria Katia Savoretti e alle persone coinvolte. Ha ammesso che la sua reazione, dovuta anche alla sua natura passionale e ai suoi difetti personali, è stata eccessiva. Ha concluso osservando che tali comportamenti rischiano di vanificare il lavoro della maggioranza e del Governo impegnandosi, di fatto, ad adottare atteggiamenti più responsabili e rispettosi.







