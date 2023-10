USA - RSM Il Segretario di Stato Righi a Washington al Gala di National Italian American Foundation L’evento si è tenuto alla presenza del Presidente USA Biden.

Il Segretario di Stato Righi a Washington al Gala di National Italian American Foundation.

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha preso parte a Washington alla 48esima serata di gala organizzata dalla National Italian American Foundation, l’organizzazione che riunisce i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa. Hanno presenziato anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e, accanto a lui la First Lady Jill Biden, italoamericana, con radici siciliane che risalgono al bisnonno.

La National Italian American Foundation punta a promuovere negli Stati Uniti la storia, la cultura, l’economia e la ricerca scientifica italiana. Una grande opportunità, che quest’anno ha visto ospite anche un Segretario di Stato della Repubblica di San Marino.

Tra i presenti grandi protagonisti dell’economia e della società, in nome di marchi italiani conosciuti in tutto il mondo. Il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha rappresentato la regione, protagonista quest’anno dell’evento. Ovviamente presente il “padrone di casa”, il Presidente di NIAF, Robert Allegrini che è anche Console della Repubblica di San Marino a Washington e dell’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia con la quale il Segretario ha avuto occasione di intrattenersi per un colloquio mirato a presentare le opportunità di collaborazione in campo economico tra San Marino, Italia e Stati Uniti.

Il Segretario di Stato Fabio Righi nell’occasione ha incontrato il CEO della NASA Bill Nelson al quale ha presentato i progetti di San Marino per la promozione dell’industria dell’aerospazio e della space economy. Il rapporto con gli Stati Uniti e con l’Italia è fondamentale per la Repubblica di San Marino - ha detto Fabio Righi ai microfoni di Italpress che ha seguito l’evento -, in un momento in cui stiamo cercando sempre di più di aprire i nostri confini, le nostre relazioni”.

